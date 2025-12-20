Fenerbahçe kötü haberi resmen verdi: Tedesco'nun işi çok zorlaştı

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe eksiklikleri açıkladı.

Süper Lig’de Eyüpspor’a konuk olan Fenerbahçe sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler karşılaşmanın ardından Türkiye Kupası’nda oynanacak olan Beşiktaş derbisi hakkında bir açıklama yayınladı.

6 İSİM DERBİDE OLMAYACAK

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada Ederson, Jhon Duran, Fred, Edson Alvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo’nun derbide olmayacağı duyuruldu.

Açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası ilk karşılaşmasında 23 Aralık tarihinde Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

Takımımızda yer alan futbolcularımızdan Ederson ve Jhon Duran, 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübümüze ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda bu karşılaşmanın maç kadrosunda yer alamayacaklardır.

Söz konusu durum, sezon başından bu yana devam eden yoğun müsabaka programı kapsamında sporcularımızın insani hassasiyetlerine saygı gösterilmesi anlayışıyla değerlendirilmiştir.

Diğer futbolcularımızdan Fred cezası nedeniyle; Edson Álvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo ise sakatlıkları sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecektir.

Kulübümüz; sportif yükümlülükler, yoğun maç takvimi ve zorunlu müsabaka dışı durumları bir bütün olarak ele almakta, sporcularının profesyonel sorumlulukları ile sağlık ve bireysel ihtiyaçları arasında dengeli bir yaklaşım benimsemektedir.

Futbol A Takımımız, sahaya çıkacak kadrosuyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedefleri doğrultusunda kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

