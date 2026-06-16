Bursaspor'dan rakipleri kıskandıracak anlaşma: TFF 1. Lig'de böylesi yok

Yeni sezon için şampiyonluk kadrosu kurarak Süper Lig hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen Bursaspor, kulüp tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birini resmen hayata geçirdi.

Yeşil-beyazlı kulüp, Bursa iş dünyasının önemli kuruluşlarından Matlı Grubu bünyesinde yer alan gıda markası Yörsan ile 2026-2027 sezonunu kapsayan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve Matlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı katıldı.

"YILLIK 70 MİLYON TL"

Sponsorluk anlaşmasının mali detaylarını kamuoyuyla paylaşan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, 2026-2027 sezonunu kapsayan iş birliğinin yıllık 70 milyon TL bedelle taahhüt edildiğini açıklayarak şunları söyledi:

Bugün bütün sponsorluk anlaşmalarımızdan daha coşkulu ve daha kalabalık bir gün yaşıyoruz. Bu tablo bize ayrıca heyecan veriyor. 3’üncü Lig’den Süper Lig’e ve ardından yeniden Avrupa hedeflerine uzanan yolculuğumuzda bizimle en başından beri birlikte olan Matlı Grubu ve Yörsan’ın lansmanı için bir aradayız. Bursaspor, bu şehri yalnızca sahada aldığı sonuçlarla temsil eden sıradan bir futbol kulübü değildir. İyi gününde de kötü gününde de yüz binlerce gencin, çocuğun ve taraftarın hayatında yer alan, şehrimizin en önemli değeridir. Biz şu an belki fark etmiyoruz ama 4 milyonluk bir şehir bir hikaye yazıyor. Bu hikayenin başından sonuna kadar yanımızda olan simge figürlerden biri Matlı Grubu oldu. Bunu sadece sözle değil, gönülden yaptılar. Desteklerinden ötürü Özer Matlı ve Önder Matlı'ya teşekkür ediyorum.

"BURSA’YA BAĞLILIK SÖZÜDÜR"

Matlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yeşil-beyazlı formaya göğüs sponsoru olmanın kendileri için ticari bir hamleden çok daha öte bir anlam taşıdığını vurgulayarak şöyle konuştu:

Bugün burada yalnızca bir sponsorluk anlaşmasına imza atmak için bulunmuyoruz. Bugün, bu şehrin en büyük değerlerinden biri olan Bursaspor’u sahiplenme irademizi göstermek için bir aradayız. Yörsan’ın adı, bundan sonra Bursaspor formasının göğsünde yer alacak. O forma; tribündeki taraftarın, sokaktaki çocuğun, işine giden emekçinin, fabrikasında üreten sanayicinin ortak simgesidir. Bu nedenle bu formanın üzerinde yer almak, bizim için bir reklam alanı değil, Bursa’ya verilen bir bağlılık sözüdür. Bursaspor ait olduğu yerde değilse, Bursa’nın başarı hikayesinde hep bir eksiklik hissedilir. Çünkü Bursaspor’un gücü, Bursa’nın moral gücüdür.

‘VAKIFKÖY BİZİM MARKA DEĞERLERİMİZLE ÖRTÜŞÜYOR’

Bursaspor'un oyuncu fabrikası olan altyapı tesislerine de konuşmasında değinen Özer Matlı, altyapı stratejisini sonuna kadar desteklediklerini belirterek, “Sayın Başkanımızın ve yönetiminin altyapıya, genç sporculara ve Vakıfköy’e verdiği önemi ayrıca çok kıymetli buluyoruz. Vakıfköy, Bursa’nın çocuklarına spor kültürü, disiplin ve çalışma ahlakı kazandıran çok değerli bir gelişim alanıdır. Gıdanın, sağlıklı yaşamın ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini biliyoruz. Üretimde ve gıdada nasıl geleceğe yatırım yapıyorsak, Bursa’nın gençlerine yapılan yatırımı da geleceğimize yapılmış görüyoruz. Bizler Bursa‘nın evlatlarıyız. Anlaşma tüm camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu. (DHA)