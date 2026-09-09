Bursaspor'a 2-1 kazandığı Manisa FK maçıyla ilgili kötü haber: TFF duyurdu

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'a 2-1 kazandığı Manisa FK maçıyla ilgili kötü haber geldi. TFF açıkladı.

Yeşil beyazlı ekip, 6. hafta maçında Manisa FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

TFF 1. Lig'de 6 maçta 5 galibiyeti, 1 mağlubiyeti bulunan Bursaspor, 15 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ligde ilk sırada 16 puanla Batman Petrolspor yer alıyor.

TFF KÖTÜ HABERİ DUYURDU

Manisa FK-Bursaspor maçıyla ilgili TFF kötü haberi duyurdu. Yapılan açıklamada 2 takımın da PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. Yapılan açıklama şöyle:

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ’nün 07.09.2026 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8 ve 9. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ teknik sorumlusu SELMAN COŞKUN’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 08.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ kaleci antrenörü ŞENOL KARAGÖL’ün aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 08.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BURSASPOR Kulübü’nün 07.09.2026 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.