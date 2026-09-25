Burak Yılmaz Çorum'da açılışı yaptı
Çorum FK'ya imza atan Burak Yılmaz takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de teknik direktörü Burak Yılmaz, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
BURAK YILMAZ İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, takımın milli ara nedeniyle Antalya'da kampa girdiği ve Burak Yılmaz'ın kırmızı-siyahlı ekibin başında ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.
İdmana dinamik ısınmayla başlayan futbolcuların, 5'2 rondo, aerobik koşu ve pas çalışması yaptığı vurgulanarak takımın çift kale maç ile günü tamamladığı aktarıldı.
7 PUANLARI VAR
Süper Lig'de geride kalan 6 haftada Çorum FK, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 7 puanı bulunan Çorum FK, 11. sırada yer alıyor.
UĞUR UÇAR VEDA ETTİ
Kırmızı-siyahlılara veda eden Uğur Uçar kulübe ve şehre teşekkür etti. Uçar ayrılığın fikir ayrılıkları nedeniyle alındığını belirtti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi