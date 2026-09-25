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Burak Yılmaz Çorum'da açılışı yaptı

Çorum FK'ya imza atan Burak Yılmaz takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Burak Yılmaz Çorum'da açılışı yaptı

Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de teknik direktörü Burak Yılmaz, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

BURAK YILMAZ İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, takımın milli ara nedeniyle Antalya'da kampa girdiği ve Burak Yılmaz'ın kırmızı-siyahlı ekibin başında ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.

İdmana dinamik ısınmayla başlayan futbolcuların, 5'2 rondo, aerobik koşu ve pas çalışması yaptığı vurgulanarak takımın çift kale maç ile günü tamamladığı aktarıldı.

7 PUANLARI VAR

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada Çorum FK, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 7 puanı bulunan Çorum FK, 11. sırada yer alıyor.

UĞUR UÇAR VEDA ETTİ

Kırmızı-siyahlılara veda eden Uğur Uçar kulübe ve şehre teşekkür etti. Uçar ayrılığın fikir ayrılıkları nedeniyle alındığını belirtti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Burak Yılmaz Çorum
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