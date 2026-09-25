Burak Yılmaz Çorum'da açılışı yaptı

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Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de teknik direktörü Burak Yılmaz, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

BURAK YILMAZ İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, takımın milli ara nedeniyle Antalya'da kampa girdiği ve Burak Yılmaz'ın kırmızı-siyahlı ekibin başında ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.

İdmana dinamik ısınmayla başlayan futbolcuların, 5'2 rondo, aerobik koşu ve pas çalışması yaptığı vurgulanarak takımın çift kale maç ile günü tamamladığı aktarıldı.

7 PUANLARI VAR

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada Çorum FK, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 7 puanı bulunan Çorum FK, 11. sırada yer alıyor.

UĞUR UÇAR VEDA ETTİ

Kırmızı-siyahlılara veda eden Uğur Uçar kulübe ve şehre teşekkür etti. Uçar ayrılığın fikir ayrılıkları nedeniyle alındığını belirtti.