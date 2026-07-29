Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano şimdiden Midtjylland maçı kararını açıkladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında yarın TSİ 20.00'de deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve Salih Özcan, açıklamalarda bulundu.

"BİRAZ KARIŞACAK İŞLER"

Rövanş maçının zor geçeceğini belirten Vincenzo Italiano, “Yarın bizim için çok önemli bir gün. Geçen hafta yaptığımız şeyleri tekrar etmemiz gerekiyor. İyi bir seviyede maç çıkarttık. Değerli bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ve bunları tekrar etmek istiyoruz. Çünkü elimizde şu anda küçük bir avantaj var. Bunu evimizde aldık ve şimdi bir deplasman maçında da işimiz zor. Evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler. Ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor ama yarın umarım biz başarılı taraf oluruz” diye konuştu.

"DAHA FARKLI BİR MAÇ OLACAK"

İlk maçın farklı şartlarda oynandığını hatırlatan Vincenzo Italiano, avantajlarını koruyarak turu geçmek istediklerini ifade etti. Italiano, “Tüm bu istatistikler, sayılar güzel ve önemli. İlk maçı 70-75 dakika 11'e 10 oynadık. O yüzden daha farklı bir maç ortaya çıktı. Yarınki maça yeniden 11'e 11 başlayacağız. Bambaşka bir maç olacak. Rakip de 1-0 geride bitirdi. O yüzden onlar da ofansif olacaklar, daha agresif bir karakter ortaya koyacaklardır. Daha farklı bir maç olacak. Şu anda avantajımız var. Bunun için de akıllı olmamız gerekiyor. Savunmada daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha bitirici olmamız gerekiyor. İlk maçta şanslarımızı kullanamadık. O soğukkanlılığa sahip değildik. Yarın aynı şekilde gol üretip, gol şansına girip gol atmak istiyoruz. Yarın umarım avantajımızı koruyup turu atlayan taraf oluruz” ifadelerinde bulundu.

"GEÇEN HAFTA SAHADA OLAN ÇOCUKLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ OYNAYACAK"

Kadroda büyük değişiklikler yapmayı düşünmediğini söyleyen İtalyan teknik adam, “Son yıllarda oynadığım zamanlarda üç farklı organizasyonda mücadele ettik. Rotasyon yapmak zorunda kalmıştım. Elimde daha az süre alan oyuncuları oynatmak zorunda kalmıştım. Aynı zamanda oynamayan oyuncuları gruba daha çok dahil etmek istiyorum. Rotasyon hep yaptığım bir şey, doğru. Yarın için ise geçen hafta sahada olan çocukların büyük bölümü sahada olacak. Sabah son kararı vereceğim. Bu kararın ardından da geçen hafta iyi işler çıkaran arkadaşlarımız tekrar şans bulacaklardır” dedi.

"KİMLİĞİNİ GÖSTEREBİLEN BİR BEŞİKTAŞ İSTİYORUZ"

Takımın oyun kimliğini oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan 48 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

Maçı kafamızda oynuyoruz, doğru. Ben kafamda kaliteli ve yürekli bir Beşiktaş hayal ediyorum. Yarın zor olacak. Burada bence en önemli kelime denge. Savunmayı iyi yapmamız gerekiyor ama evinde iyi oynayan, fiziksel bir takıma karşı oynayacağız ve onlara karşı reaksiyon göstermemiz gerekiyor. O yüzden tekrar ediyorum, yarın en önemli kelime bence denge olacaktır. Yarın gol atma şansımız olabilir ama biz çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz. Disiplinli oyun istiyoruz. Kimliğini gösterebilen bir Beşiktaş istiyoruz. Çünkü daha şu anda başlardayız ve sanki bir ev yapıyormuşuz gibi düşünün. Biz her gün yeni bir tuğla koyuyoruz ve bu evi inşa ediyoruz. Bu da biraz zaman alacaktır. Ama umarım çalıştığımız şeyleri yarın sahada görebiliriz.

"İNANIYORUM Kİ YAVAŞ YAVAŞ DAHA DA GELİŞECEĞİZ"

Takımın henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını ifade eden Vincenzo Italiano, yeni transferlerin de katılımıyla daha güçlü bir ekip olacaklarını söyledi. Italiano, “Bir aylık çalışmayla gerçekten bu iş kolay değil ve ben de şu anda ne zaman hazır olabileceğimizi bilmiyorum. Bu bir gerçek. Ben size gerçeği söylüyorum. Geçen hafta bence iyi bir maç çıkarttık. Kapasitemiz buydu ve elimizden gelen her şeyi yaptık. Bütün zorluklara karşı özellikle iyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. İnanıyorum ki yavaş yavaş biz daha da gelişeceğiz. Özellikle fiziksel olarak gelişeceğiz. Aynı zamanda daha mesela Trossard'ı transfer ettik ama daha aramıza katılmadı. O da bizim aramıza katılacak. Daha sonra yeni transferler de katılacak ve bambaşka bir takım olacak. Takım ne zaman hazır olur, bilmiyorum. Özellikle kimliğin oturması ne zaman olur ben de gerçekten kestiremiyorum. Çünkü daha erken. Aramıza oyuncular katılacak ve bu da zaman alacak bir işlem” diye konuştu.