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Beşiktaş'ta sadece 1 maçta oynayan futbolcu ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta geçen sezonun devre arası transfer döneminde Roma'dan kiraladığı kaleci Devis Vazquez ile yollar ayrıldı. Vasquez, Beşiktaş'ta sadece 1 maçta forma giydi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ta sadece 1 maçta oynayan futbolcu ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, ayrılık gelişmesi yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, ara transfer döneminde Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Devis Vazquez ile ile vedalaştı.
Kolombiyalı file bekçisinin bugün İstanbul'dan ayrıldığı ifade edildi.

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SADECE 1 MAÇTA OYNADI

Devis Vazquez, Beşiktaş formasıyla sadece 1 maçta oynayabildi.
28 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı Süper Lig maçında oynadı ve 90 dakika sahada kaldı.

DEVIS VAZQUEZ KARİYERİ

Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, 12 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.50 milyon euro olarak gösteriliyor.
Vazquez, Milan, Sheffield Wednesday, Ascoli ve Empoli gibi takımlarda da forma giydi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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