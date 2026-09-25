Beşiktaş'ı yenip liderlik koltuğuna oturan Amedspor'a TFF'den kötü haber

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Amedspor sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

AMEDSPOR LİDER

Bu sonuçla birlikte 13 puana yükselen Diyarbakır ekibi, Galatasaray'ı geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.

NAHİT EREN VE BESNIK HASI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Amedspor'da liderlik sevinci yaşanırken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) kötü haber geldi. Diyarbakır ekibinde başkan Nahit Eren ve teknik direktör Besnik Hasi disipline sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 20.09.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/11 ve 5/9 maddeleri uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü Başkanı NAHİT EREN’in müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü teknik sorumlusu BESNIK HASI’nın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 21.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.