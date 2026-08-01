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Beşiktaş'a Mauro Icardi sürprizi

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'a Mauro Icardi sürprizi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi.

BEŞİKTAŞ'A MAURO ICARDI ÖNERİSİ

Gazeteci Murat Özen'in haberine göre; Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Siyah-beyazlılar ise yapılan bu teklifi henüz değerlendirmeye almadı.

Beşiktaş'a Mauro Icardi sürprizi - Resim : 1

4 SEZONDA 4 SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU

4 sezon boyunca Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

GALATASARAY'IN VEDASI OLAY OLDU

Haziran ayının sonunda Galatasaray'la sözleşmesi biten deneyimli golcü yenilemek için görüşmelerde bulunsa da taraflar anlaşmaya varılamadı. Sarı-kırmızılılar gece yarısı yaptığı açıklamayla Mauro Icardi'ye veda etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arjantinli futbolcuya veda seremonisi için teklif götürdüklerini duyursa da henüz bir yanıt alamadı. Oyuncunun veda şekli nedeniyle bir kırgınlık yaşadığı öne sürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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