Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Fransız voleybolcu Iman Ddiaye'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

Beşiktaş, kadın voleybol takımını Fransız yıldızla güçlendirdi.
Siyah beyazlı kulüp Iman Ddiaye transferini resmen duyurdu.
Açıklama şöyle:

Kadın Voleybol Takımımız, 2026/27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Iman Ndiaye ile sözleşme imzaladı.

Iman Ndiaye’ye Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.

IMAN NDIAYE KİMDİR?

13 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelen Iman Ndiaye, 188 cm boyunda olup pasör çaprazı pozisyonunda görev yapmaktadır. Kariyerine, Amerika’da UCLA formasıyla başlayan Ndiaye; ardından Almanya’da VfB Suhl LOTTO Thüringen ve Fransa’da Volley-Ball Club Chamalières takımlarında oynadıktan sonra Türkiye’de Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Nilüfer Belediyespor Eker formaları giymiştir.
Kulüp Başarıları:
2023/24 Fransa Kupası – Üçüncülük
2021/22 Pacific-12 Conference – İkincilik
2019/20 Husker Invitational – Üçüncülük
Bireysel Başarıları:
2025 Voleybol Milletler Ligi – En İyi Servis Atan Oyuncu
2021/22 Pacific-12 Conference – En İyi Pasör Çaprazı
2020/21 Pacific-12 Conference – En İyi Pasör Çaprazı
2019/20 Pacific-12 Conference – En İyi Pasör Çaprazı
2019/20 Husker Invitational – En İyi Pasör Çaprazı

