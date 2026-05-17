Beşiktaş takımda tutmak istedi: Neden hemen veda ettiği ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure sezonun bitmesiyle veda etti. Siyah-beyazlıların takımda tutmak istediği futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmek için kulüp arayışlarına başladı.
Süper Lig’in son haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Beşiktaş sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
EL BILAL TOURE VEDA ETTİ
Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan El Bilal Toure, siyah-beyazlılara veda etti.
Malili futbolcu paylaşımında "Son maç. Çok teşekkür ederim Beşiktaş. Tüm zorluklara rağmen bu sezon değerlerle dolu bu formayı giymekten gurur duydum" dedi.
YÖNETİM KALMASINI İSTİYORDU
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın bizzat kalmasını istediğini söylemesine rağmen ayrılmak isteyen El Bilal Toure’nin planı belli oldu.
KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM EDECEK
Oyuncu, yönetimle yaptığı görüşmede kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini söyledi. İtalya, Fransa ve Almanya'dan kulüp aradığı öğrenildi.
PERFORMANSI
Sezon başında Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure, 26 maçta forma giydi. Malili futbolcu, 7 gol ve 5 asist kaydetti.