Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Beşiktaş takımda tutmak istedi: Neden hemen veda ettiği ortaya çıktı

Beşiktaş takımda tutmak istedi: Neden hemen veda ettiği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure sezonun bitmesiyle veda etti. Siyah-beyazlıların takımda tutmak istediği futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmek için kulüp arayışlarına başladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş takımda tutmak istedi: Neden hemen veda ettiği ortaya çıktı

Süper Lig’in son haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Beşiktaş sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

EL BILAL TOURE VEDA ETTİ

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan El Bilal Toure, siyah-beyazlılara veda etti.

Malili futbolcu paylaşımında "Son maç. Çok teşekkür ederim Beşiktaş. Tüm zorluklara rağmen bu sezon değerlerle dolu bu formayı giymekten gurur duydum" dedi.

Beşiktaş takımda tutmak istedi: Neden hemen veda ettiği ortaya çıktı - Resim : 1

YÖNETİM KALMASINI İSTİYORDU

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın bizzat kalmasını istediğini söylemesine rağmen ayrılmak isteyen El Bilal Toure’nin planı belli oldu.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM EDECEK

Oyuncu, yönetimle yaptığı görüşmede kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini söyledi. İtalya, Fransa ve Almanya'dan kulüp aradığı öğrenildi.

Serdal Adalı takımda tutmak istedi: Apar topar Beşiktaş'a veda ettiSerdal Adalı takımda tutmak istedi: Apar topar Beşiktaş'a veda etti

PERFORMANSI

Sezon başında Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure, 26 maçta forma giydi. Malili futbolcu, 7 gol ve 5 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro