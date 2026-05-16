Serdal Adalı takımda tutmak istedi: Apar topar Beşiktaş'a veda etti

Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş geriye düştüğü maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan El Bilal Toure, siyah-beyazlılara veda etti.

El Bilal Toure paylaşımında "Son maç. Çok teşekkür ederim Beşiktaş. Tüm zorluklara rağmen bu sezon değerlerle dolu bu formayı giymekten gurur duydum" ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI TAKIMDA TUTMAK İSTİYORDU

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı daha önce yaptığı bir açıklamada kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure'yi takımda tutmak istediğini söylemişti.

Adalı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

El Bilal Toure için çok uğraştım. Beşiktaş'a çok gerekli bir futbolcu, çok düzgün bir çocuk ve almak istiyorum. Bunu biraz da kulübü isteyecek. Atlayıp gideceğim ve başkanları ile görüşeceğim. Biraz sıkıntılı başkanları var. Devre arası görüştük, bitirelim üzerine. Ben ve hoca çok beğeniyoruz, umut bağlıyoruz. Başkanları ile tanıdık arkadaşlarımız çıktı, hallederiz diye konuştuk. Her transfer zor. Kalmasını arzu ediyoruz.

26 MAÇTA 7 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Sezon başında Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure, 26 maçta forma giydi. Malili futbolcu, 7 gol ve 5 asist kaydetti.