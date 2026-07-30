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Halk TV Spor Beşiktaş Midtjylland karşısında: İşte ilk 11

Beşiktaş Midtjylland karşısında: İşte ilk 11

Beşiktaş, Danimarka'da Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano kararını verdi. İşte ilk 11.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş Midtjylland karşısında: İşte ilk 11

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano şimdiden Midtjylland maçı kararını açıkladıBeşiktaş'ta Vincenzo Italiano şimdiden Midtjylland maçı kararını açıkladı

MCH Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak maç, S Sport'tan canlı yayımlanacak.
Karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak. Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Nick Greenhalgh üstlenecek.

BEŞİKTAŞ İSTANBUL'DA 1-0 KAZANMIŞTI

Beşiktaş, İstanbul'daki ilk maçta rakibini 1-0 yenmişti. Siyah beyazlı takımın golünü Orkun Kökçü atmıştı.
Temsilcimize tur için beraberlik yetiyor. Tek farklı yenilgilerde ise maç uzatmalara gidecek.
Siyah-beyazlı takımın hedefi, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında da iyi bir sonuç alarak adını 3. eleme turuna yazdırmak.

MİDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Midtjylland: Olafsson, Erlic, Bech, Kristensen, Andreasen, Bravo, Billing, Jensen, Osorio, Dju, Gue-Sung
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Ouattara, Cerny, Salih, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Vincenzo Italiano
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