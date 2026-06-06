Aziz Yıldırım'ın sakladığı golcü ortaya çıktı: Planı belli oldu

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurulda galip gelmesi halinde ilk takviyeyi forvet hattına yapacak.

Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy'yle ilgilendiği bilinen Aziz Yıldırım'dan sürpriz bir çıkış geldi. Katıldığı bir programda "Guirassy ve Muriqi çok konuşuluyor" denilmesine cevaben Aziz Yıldırım, "Başka da var" dedi.

B PLANI DUSAN VLAHOVIC

Sabah'ta yer alan habere göre; Aziz Yıldırım bahsettiği 3. santrfor Dusan Vlahovic. Yıldırım, B planı olarak Sırp futbolcuyu belirledi.

Oyuncuya dair bir rapor hazırlayan Aziz Yıldırım ve ekibinin, önümüzdeki günlerde futbolcuyla temasa geçeceği ifade edildi.

8 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR

Juventus'ta forma giyen Dusan Vlahovic, Serie A ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Vlahovic'in 8 milyon euro maaş ve bonuslar talep ettiği öne sürüldü.