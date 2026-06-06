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Halk TV Spor Aziz Yıldırım'ın sakladığı golcü ortaya çıktı: Planı belli oldu

Aziz Yıldırım'ın sakladığı golcü ortaya çıktı: Planı belli oldu

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, forvet hattına 2 takviye yapacak. Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy ilgilendiği bilinen Yıldırım'ın B planı Juventus'tan Dusan Vlahovic oldu..

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım'ın sakladığı golcü ortaya çıktı: Planı belli oldu

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurulda galip gelmesi halinde ilk takviyeyi forvet hattına yapacak.

Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy'yle ilgilendiği bilinen Aziz Yıldırım'dan sürpriz bir çıkış geldi. Katıldığı bir programda "Guirassy ve Muriqi çok konuşuluyor" denilmesine cevaben Aziz Yıldırım, "Başka da var" dedi.

B PLANI DUSAN VLAHOVIC

Sabah'ta yer alan habere göre; Aziz Yıldırım bahsettiği 3. santrfor Dusan Vlahovic. Yıldırım, B planı olarak Sırp futbolcuyu belirledi.

Oyuncuya dair bir rapor hazırlayan Aziz Yıldırım ve ekibinin, önümüzdeki günlerde futbolcuyla temasa geçeceği ifade edildi.

Aziz Yıldırım'ın sakladığı golcü ortaya çıktı: Planı belli oldu - Resim : 1

8 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR

Juventus'ta forma giyen Dusan Vlahovic, Serie A ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Vlahovic'in 8 milyon euro maaş ve bonuslar talep ettiği öne sürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe
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