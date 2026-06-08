Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi de ortaya çıktı: 30 milyon euro bonservis ödenecek

Fenerbahçe'de merakla beklenen olağanüstü genel kurul sona erdi. 17 bin 245 üyenin oyunu alan Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi'yi geçerek başkanlığa seçildi.

Seçimin sona ermesinin ardından kürsüye gelen Aziz Yıldırım, üyelere seslendi. Yıldırım konuşmasında transferlerin 15 gün içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

İLK TRANSFER VEDAT MURIQI OLACAK

Yıldırım bu doğrultuda ilk takviyeleri forvet hattına yapacak. İlk olarak Mallorca'dan Vedat Muriqi'ye imza attıracak olan Yıldırım'ın ikinci hamlesi de ortaya çıktı.

SERHOU GUIRASSY TRANSFERİNİ TAMAMLAYACAK

Yine santrfor transferi yapacak olan Yıldırım, Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'yi kadrosuna katacak. Sözcü'de yer alan habere göre; kulüpler arasında anlaşma sağlanmak üzere.

30 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Fenerbahçe'nin Serhou Guirassy transferi için Borussia Dortmund'a 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.