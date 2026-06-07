Aziz Yıldırım'ın ilk transferi ortaya çıktı
Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, takviyeleri 15 gün içerisinde yapacağını söyledi. Yıldırım'ın ilk olarak Vedat Muriqi'ye imza attırması bekleniyor.
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Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda 17 bin 245 üyenin oyunu almayı başaran Aziz Yıldırım başkanlığa seçildi.
İLK TRANSFERİ VEDAT MURIQI OLACAK
Fenerbahçe'de 8 yılın ardından başkanlığa dönen Aziz Yıldırım'ın gerçekleştireceği ilk transfer ortaya çıktı. İlk takviyesini forvet hattına yapmayı planlayan Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi'ye imzayı attıracak.
MALLORCA'YLA BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI
Kosovalı futbolcuyla prensipte anlaşmaya varan Aziz Yıldırım, Mallorca'yla ise büyük ölçüde el sıkıştı. Yıldırım'ın kısa sürede transferi noktalaması bekleniyor.
"GEREKLİ TAKVİYELERİ 15 GÜN İÇERİSİNDE YAPACAĞIZ"
Seçim zaferinin ardından transferlere dair konuşan Aziz Yıldırım, "Gerekli takviyeleri 15 gün içerisinde yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi