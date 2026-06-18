Aziz Yıldırım'dan İrfan Can Kahveci'yi mutlu eden açıklama

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonunu kapsayan 1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ve kulüp televizyonu aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Yeni seçilen Aziz Yıldırım yönetiminin futbol yapılanmasındaki bu ilk büyük hamlesi, geçtiğimiz sezon kadro dışı kalarak Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci'nin takımdaki statüsünü derinden etkileyecek en önemli gelişme niteliğini taşıyor. Sarı-lacivertli formayla ulaştığı kariyer zirvelerini İsmail Kartal yönetiminde yaşayan tecrübeli oyuncunun, bu anlaşmayla birlikte takımda yeniden ana plana dahil olma ihtimali oldukça güçlendi.

İRFAN CAN'IN DÖNÜŞÜ

Kulüp televizyonundan yapılan resmi duyurunun ardından ilk açıklamalarını yapan İsmail Kartal, başkan Aziz Yıldırım'ın kendisini bizzat aramasından büyük gurur duyduğunu belirterek, taraftara şampiyonluk sözü verdi. Bu dönüş, Haziran 2026 itibarıyla Kasımpaşa'daki kiralık sözleşmesi sona erip Fenerbahçe'ye geri dönen İrfan Can Kahveci için taktiksel ve psikolojik bir rehabilitasyon şansı barındırıyor. Kartal'ın dördüncü kez göreve gelişi, İrfan Can Kahveci'nin istatistiksel zirvelerinin bu dönemlere rastlaması sebebiyle büyük önem taşıyor.

"BİR BABA, AĞABEY VE KULÜBÜ BİLEN BİR İNSAN"

Özellikle 2023-2024 sezonunda Kartal'ın 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta serbest oyun kurucu olarak görev alan Kahveci, 44 resmi maçta 18 gol ve 12 asist üreterek toplam 30 gole doğrudan katkı sağlamıştı. Taraftarlarla "Sana Hastayım" şarkısı eşliğinde organik bir bağ kuran futbolcu, verdiği demeçlerde Kartal'ı "Bir baba, ağabey ve kulübü bilen bir insan" olarak tanımlayarak aralarındaki güçlü iletişimin başarısındaki payını vurgulamıştı.

YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLERLE YAŞADIĞI KRİZLER

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe kariyeri, İsmail Kartal ile yakalanan uyumun aksine, yabancı teknik adamlarla yaşanan derin taktiksel ve iletişimsel krizlerle şekillendi. Temmuz 2021'de göreve gelen Vitor Pereira'nın fiziksel yüklemeye dayalı sisteminde adale sakatlığı yaşayan oyuncu, Portekizli çalıştırıcıyı "dürüst olmamakla" eleştirmişti.

Jorge Jesus yönetiminde maç başına ortalama 55 dakika süre bularak rotasyon oyuncusuna dönüşen ve tribün tepkisiyle karşılaşan Kahveci, Jose Mourinho döneminde de beklentilerin uzağında kaldı.

Sözleşmesinin 2028'e kadar uzatılmasına rağmen Mourinho'nun defansif ağırlıklı sisteminde 42 maçın 28'inde yedek kulübesinden oyuna dahil olarak yalnızca 1.446 dakika sahada kalabilmiş ve bu süreci "Tam anlamıyla bir hayal kırıklığı" olarak nitelendirmişti.

KADRO DIŞI VE KASIMPAŞA SÜRECİ

Milli oyuncu, Fenerbahçe kariyerindeki en ağır kırılmayı ise Domenico Tedesco döneminde yaşadı. Ekim 2025'te Samsunspor deplasmanı sonrası soyunma odasında takım arkadaşı Archie Brown ile yaşadığı şiddetli tartışmanın ardından yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. Daha sonra yönetimin kendisini affetme girişimleri, otoritesini korumak isteyen Tedesco tarafından veto edilince İrfan Can, maç eksiği yaşamamak adına Ocak 2026'da Kasımpaşa'ya kiralandı.



Kasımpaşa formasıyla ligin ikinci yarısında çıktığı 16 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının ligde kalmasına katkı sağlayan 31 yaşındaki oyuncu, kiralık sürecini tamamladı.

FENERBAHÇE'DEKİ GELECEĞİ YENİDEN ŞEKİLLENECEK

İsmail Kartal'ın yeniden dümene geçmesi, kriz ve zirve döngüleri arasında gidip gelen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'deki geleceğini yeniden şekillendirecek en kritik faktör olarak ön plana çıkıyor.