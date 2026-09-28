Aziz Yıldırım'a cevap gecikmedi: Sosyal medyadan duyurdu

Fenerbahçe'de Sadettin Saran döneminin yöneticilerinden Ertan Torunoğulları, Başkan Aziz Yıldırım'ın N'Golo Kante eleştirilerine yanıt verdi.

"SANIRIM ADECE KANTE İÇİN VERGİ UYGULAMASI VAR"

Fransız futbolcunun maliyetinin yüksek gösterilmeye çalışıldığını belirten Ertan Torunoğulları, "Bir Fenerbahçeli olarak kulübümüzün her tartışmasında değerli futbolcumuz Kante'nin isminin geçmesinden rahatsızım. Maliyetlerin daha da yüksek görünmesi için rakamların vergi dahil olarak dile getirilmesini de manidar buluyorum. Sanırım ülkede sadece N'Golo Kante için vergi uygulaması var. Diğer oyuncular için vergi alınmıyor. Umarım ilerleyen dönemlerde halihazırda kadromuzda yer alan isimleri kamuoyu önüne atma alışkanlığından vazgeçeriz" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım Olağan Mali Genel Kurul'da yaptığı konuşmada "Yalnız maliyeti 70 milyon Euro Kante'nin! Çocuğun futbolculuğuna bir şey söylemiyorum, söylersem çarpılırım. Ben ezbere konuşmam. Menajer 3 milyon 200 bin, 3 milyon daha diyor menajer. Topla, topla! Nereye geldin! Bırak abi! Yüzde 40 da vergi koyacaksın, devlet alıyor" demişti.