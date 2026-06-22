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Halk TV Spor Aziz Yıldırım talimat verdi: Fenerbahçe'de toplantıda karar çıktı

Aziz Yıldırım talimat verdi: Fenerbahçe'de toplantıda karar çıktı

Fenerbahçe'de yapılan toplantıda başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla geçmiş dönemde ayda bir veya daha uzun aralıklarla yapılan yönetim kurulu toplantılarının haftalık olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım talimat verdi: Fenerbahçe'de toplantıda karar çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Fenerbahçe Futbol AŞ, eş zamanlı olarak rutin yönetim kurulu toplantılarını Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüpte, yönetim kurulu toplantılarının bundan sonraki süreçte haftada bir kez periyodik olarak yapılmasına karar verildi.

BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ TOPLANTI

15 Haziran'da gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısının ardından bir hafta içerisinde ikinci rutin toplantı yapılırken, toplantıda Fenerbahçe ve iştirakleri ile bağlı branşları ilgilendiren birçok konu ele alındı.

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AZİZ YILDIRIM TALİMAT VERDİ

Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla geçmiş dönemde ayda bir veya daha uzun aralıklarla yapılan yönetim kurulu toplantılarının haftalık bazda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Toplantıda futbol takımlarının kamp ve hazırlık süreçleri, olası transferler, iktisadi projeler ve ticari faaliyetler, mali işler, finansal konular ile gelir ve kaynak yaratmaya yönelik çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca bir hafta önce gerçekleştirilen görev dağılımının ardından hayata geçirilen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İSMAİL KARTAL VE OĞUZ ÇETİN DETAYI

Kulübün 120'nci yılında şampiyonluk hedefi doğrultusunda teknik direktör İsmail Kartal ile futbol direktörü Oğuz Çetin'in yürüttüğü hazırlık süreçleri de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.
Öte yandan yönetimin, futbol takımının 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampı öncesinde Topuk Yaylası Kamp Tesisleri'nde takımla bir araya gelmesine yönelik planlama da toplantıda görüşüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe
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