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Beşiktaş'tan ayrılıp ezeli rakibine imza attı

Beşiktaş GAİN'den ayrılan milli basketbolcu Yiğit Arslan, Trabzonspor Basketbol'a transfer oldu ve sözleşme imzaladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'tan ayrılıp ezeli rakibine imza attı
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Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'ndan ayrılan milli basketbolcu Yiğit Arslan'ın yeni adresi netleşti.
Yiğit Arslan, Basketbol Süper Ligi ekibi Trabzonspor Basketbol ile sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Bordo-mavili ekibin resmi hesabından yapılan açıklamada, ''Hoş geldin Yiğit Arslan. Takımımız, milli basketbolcu Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı. Yiğit'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz'' ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'tan ayrılıp ezeli rakibine imza attı - Resim : 1

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BEŞİKTAŞ'TA 3 SEZON FORMA GİYDİ

Son olarak Beşiktaş GAİN'de oynayan 29 yaşındaki tecrübeli isim, siyah-beyazlı ekipte 3 sezon boyunca forma giydi ve kaptanlık görevini de yaptı.
Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Yiğit Arslan'a emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür etmişti.

BEŞİKTAŞ SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş GAİN formasıyla bu sezon 36 maçta forma giyen Yiğit Arslan, maç başına 7.1 sayı, 3.1 ribaund ve 1.7 asist ortalaması ile oynadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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