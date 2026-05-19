Halk TV Spor Aziz Yıldırım stat müjdesini verdi

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, stadyumda yapılacak çalışmalara dair konuştu. Yıldırım, kapasitenin 65 bine ulaşacağını duyurdu.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi Aziz Yıldırım seçim çalışmalarına devam ediyor.

Kulüp derneklerine ziyaretlerini sürdüren Aziz Yıldırım, Yalova'nın ardından Bursa'da da üyelerle bir araya geldi.

"65 BİN KAPASİTELİ OLACAK"

Statta yenileme çalışmaları yapacaklarını belirten Aziz Yıldırım, “Stadyumun yapılması için gerekli izinleri aldıktan sonra projeye başlayacağız. Tahminimce 65 bin kapasiteli olacak. Futbol aklı konusunda eski sporculardan kurulu bir danışma kurulumuz olacak. Birlikte çalışacağız" sözlerini sarf etti.

MAHMUT USLU: HER TÜRLÜ YARDIMI YAPACAĞIZ

Aziz Yıldırım'dan sonra söz alan Mahmut Uslu ise "Aziz Yıldırım ve ekibi 2000 yılındaki üst üste 4 şampiyonluğu döndürdü. 2011'e kadar 5 şampiyonluk yaptı. Bu sene çok önemli. İnşallah hep beraber şampiyon yapacağız. Ondan sonra maddi manevi yine her türlü yardımı yapacağız" dedi.

