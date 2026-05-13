Aziz Yıldırım sert sözlerle eleştirdi: Yerine getireceği isim belli oldu

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda yarışacak olan Aziz Yıldırım transfer çalışmalarını sürdürüyor.

EDON ZHEGROYA'YI İSTİYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; Dorgeles Nene'nin performansından memnun olmayan Aziz Yıldırım, sağ kanata transfer yapacak. Yıldırım'ın Edon Zhegrova'yı istediği öne sürüldü.

Yıldırım'ın 27 yaşındaki Kosovalı futbolcuyu ikna ettikten sonra kulübü Juventus'la temaslara başlayacağı ifade edildi.

DORGELES NENE'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz Yüksek Divan Kurulu'nda söz alan Aziz Yıldırım, yönetimin transfer politikasını eleştirerek futbolculara yüklenmişti.

Aziz Yıldırım şu sözleri sarf etmişti:

Sidiki Cherif'i kim aldı! Yazık ya! 35 milyon euro maliyeti var yazık! Kante'ye 70 milyon euro diyorlar, gelin anlatın. Guendouzi... Harcanan para 150 milyon euro! Ben senede 150 milyon euro kazanmıyorum! Yazık! Yazık ya!

Sizden önceki daha da beter! Nene... Dün akşam biri 'Bunlar 1. Lig'de bile oynamaz' diyor... Doğru! İnsanların umutları bitti. Kızım aradı, 'Üzülme' dedim ama 'Nasıl üzülme, sen nasıl konuşuyorsun' dedi