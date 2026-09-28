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Halk TV Spor Aziz Yıldırım kararını verdi: Fenerbahçe'de imzaların atılacağı ilk isim belli oldu

Aziz Yıldırım kararını verdi: Fenerbahçe'de imzaların atılacağı ilk isim belli oldu

Fenerbahçe'de iç transfer hareketliliği başladı. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi uzatılacak ilk isim belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım kararını verdi: Fenerbahçe'de imzaların atılacağı ilk isim belli oldu

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de sıra iç transfere geldi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadro planlamasını sürdüren sarı-lacivertlilerde karar çıktı.

MERT MÜLDÜR KARARI

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Mert Müldür ile sözleşme uzatacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Müldür'ün önümüzdeki günlerde imzayı atması bekleniyor.

Aziz Yıldırım kararını verdi: Fenerbahçe'de imzaların atılacağı ilk isim belli oldu - Resim : 1

6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Mert Müldür milli ara öncesi antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı. Müldür'ün 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

"NİYE FAYDALANMIYORUZ"

Aziz Yıldırım, Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamada "Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz? Kadromuz iyi. Kadroda bir sıkıntı yok ama daha fazla çalışmamız lazım" demişti.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta forma giyen Mert Müldür toplamda 282 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım
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