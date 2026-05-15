Aziz Yıldırım: Başkan olmak için gelmiyorum

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli boksörler ailesinin organizasyonunda konuştu.

Aziz Yıldırım açıklamasında, "Yine bir seçim öncesinde bir araya geldik ama bu sefer çok değişik bir seçim öncesi diyelim. 12 yıldır, bizim de suçumuz olmuş bir dönem olmuştur, tek hedef başarılı olmak ve şampiyon olmaktır." dedi.

''ÜZÜLMEMEK ELDE DEĞİL''

Konuşmasını sürdüren Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bu durumunu görüp de üzülmemek elde değil. Şimdi hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelip, beraber mücadele etme zamanımızdır." sözlerini sarf etti.

''BAŞKAN OLMAK İÇİN GELMİYORUM''

Fenerbahçe'nin önünü açmak istediklerini belirten Yıldırım, "Çok açık söylüyorum, başkan olmak için gelmiyorum, Fenerbahçe'yi bu sene başarılı kılıp önünü açmak için geliyoruz. Yoksa bizler gelip de burada başkan, yöneticilik yapma zamanını geçirdik. Belki Barış Bey genç, önünde zaman var ama bizler öyle değil." dedi.

''FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIZ''

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklarını belirterek, "Baskılar var ama hiçbirini dinlemeden aday oldum. Gelin hep birlikte oylarınızı kullanın, karşı tarafı suçlamak veya başka bir şey söylemek istemiyorum. Doğru olan bizlerin tecrübesi, bizlerin yaratacağı imkanlarla biz Fenerbahçe'mizi bu sezon şampiyon yapacağız. Ondan sonra da inşallah gençlerin önü açılmış olur ve bizden sonra onlar alırlar bu bayrağı ve devam ettirirler." ifadelerini kullandı.

''İÇİNİZ RAHAT OLSUN''

Aziz Yıldırım son olarak, "İçiniz rahat olsun. 1998'de geldim ve 20 sene başkanlık yaptım. İyi günüm de oldu, kötü günüm de oldu. İyi günüm daha fazla.

Kulüplerde para sorunu olmaz, çözersiniz. Ama çok para da var demek yanlıştır. Bu yükü kaldıracağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Neye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Futbol takımının neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. İnşallah şampiyonluktan sonra hep birlikte oynayacağız ve eğleneceğiz'' yorumunu yaptı.