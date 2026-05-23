Avrupa'ya gidecek Türk takımları belli oldu: Hangi takım hangi kupaya katılacak?

Türkiye Kupası finalinden sonra Avrupa kupalarına gidecek Türk takımları belli oldu. Hangi takım hangi kupaya gidecek?

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Böylece gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımları belli oldu.
2026-2027 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir, Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil edecek.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt lig aşamasından katılacak. Maçlar 8-9-10 Eylül tarihinde başlayacak.

3 TAKIM DA ELEME TURU OYNAYACAK

Ligde sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek. İlk maçılar 21-22 Temmuz'da rövanşlar 28-29 Temmuz'da yapılacak.
Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan, Beşiktaş ise aynı organizasyona 2. eleme turundan katılacak. Trabzonspor, Avrupa'daki maçlarını 20-27 Ağustos'ta oynarken, Beşiktaş'ın ön eleme müsabakaları 23-30 Temmuz tarihlerinde yapacak.
Başakşehir de Konferans Ligi 2. eleme turunda yer alacak. Başakşehir ilk maçını 23 Temmuz'da, rövanşı 30 Temmuz'da oynayacak.

