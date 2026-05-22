Süper Kupa'da yarı final eşleşmeleri belli oldu
Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Süper Kupa'da yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı finalde Galatasaray, Konyaspor'la Trabzonspor ise Fenerbahçe'yle karşılaşacak.
Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'la karşılaşan Trabzonspor, 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
SÜPER KUPA'DA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
Artık sezonun sona ermesiyle gelecek sezon için Süper Kupa yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
GALATASARAY - KONYASPOR
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla kapatan Galatasaray, yarı finalde Konyaspor'la kozlarını paylaşacak.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE
Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor ise yarı finalde Süper Lig'i 2. sırada noktalayan Fenerbahçe'yle oynayacak.
KAZANAN FİNALE ÇIKACAK
Tek maç eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerin galipleri finalde karşı karşıya gelerek kupa için mücadele edecek.
