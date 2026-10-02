Avrupa maçı öncesi İsrail'den Beşiktaş’a büyük şok: UEFA’ya başvuru yapıldı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın nerede ve hangi şartlarda gerçekleştirileceği yeniden gündeme geldi. Karşılaşmanın Batum'da oynanması kararına itiraz eden İsrail temsilcisinin UEFA'ya başvurduğu belirtildi.

KARŞILAŞMANIN ADRESİ DEĞİŞMİŞTİ

Beşiktaş'ın 26 Kasım'da Hapoel Beer Sheva'yı konuk etmesi planlanıyordu. Ancak güvenlik gerekçeleri nedeniyle mücadelenin Türkiye dışında oynanmasına karar verildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da daha önce yaptığı açıklamada karşılaşmanın Gürcistan'ın Batum kentinde ve seyircili şekilde oynanacağını duyurmuştu.

HAPOEL BEER SHEVA'DAN UEFA'YA İTİRAZ

İsrail temsilcisinin ise maçın Batum'da oynanmasına karşı çıktığı aktarıldı.

Hapoel Beer Sheva yönetiminin, Batum'un Türkiye sınırına yakın olmasına dikkat çektiği ve kentin Sarp Sınır Kapısı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunmasını gerekçe gösterdiği belirtildi.

SEYİRCİSİZ OYNANMASINI TALEP ETTİLER

İsrail ekibinin UEFA'ya yaptığı başvuruda, Türk taraftarların kimlikleriyle Gürcistan'a geçiş yapabildiğine vurgu yaptığı öne sürüldü.

Hapoel Beer Sheva'nın bu gerekçeyle karşılaşmanın başka bir ülkeye alınmasını veya maçın seyircisiz oynanmasını talep ettiği ifade edildi.

UEFA KARAR VERECEK

Başvurunun ardından gözler UEFA'nın vereceği karara çevrildi. Avrupa futbolunun yönetim organının karşılaşmanın oynanacağı stadyum ile seyirci durumunu yeniden değerlendirebileceği belirtildi.

UEFA'nın kararı, Beşiktaş'ın Türkiye dışında oynayacağı mücadelede taraftar desteğinden yararlanıp yararlanamayacağını da belirleyecek.