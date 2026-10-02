Milli takıma yıldızından müjdeli haber

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığını atlattığı ve sahalara dönüş için çalışmalara başladığı bildirildi. Tecrübeli orta saha oyuncusundan gelen bu haber, hem İtalyan ekibinde hem de milli takım cephesinde büyük önem taşıyor.

ANTRENMANLARA GERİ DÖNDÜ

Sky Sports'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlığı tamamen geride bıraktı ve bugün itibarıyla bireysel çalışmalara yeniden başladı.

32 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki pazartesi gününden itibaren takım antrenmanlarına tamamen katılması bekleniyor.

Inter teknik heyetinin, milli yıldızın dönüş sürecini yakından takip ettiği ve herhangi bir risk almadan hazırlamasının planlandığı belirtildi.

HEDEF PARMA MAÇI

Inter'de Hakan Çalhanoğlu için hedef karşılaşma da belli oldu.

İtalyan ekibinin, milli futbolcuyu 10 Ekim'de oynanacak Parma karşılaşmasına yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Hakan'ın takımla çalışmalara başlamasının ardından maç kadrosunda yer alıp almayacağına sağlık ekibinin ve teknik heyetin karar vermesi bekleniyor.

BU SEZON 2 GOL ATTI

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezon 4 karşılaşmada görev aldı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, söz konusu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Inter'in oyununda önemli bir role sahip olan Hakan'ın yeniden takıma dönmesi, teknik heyetin orta saha rotasyonunda da elini güçlendirecek.

MİLLİ TAKIM İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığını geride bırakması A Milli Takım açısından da önem taşıyor.

Tecrübeli futbolcunun tamamen hazır hale gelmesiyle birlikte milli takımın önündeki karşılaşmalarda forma giyebilmesi için de umutlar arttı. Inter cephesi ise milli oyuncunun dönüşünde süreci kontrollü şekilde yürütmeyi planlıyor.