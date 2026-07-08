Arjantin Mısır maçının Fransız hakemiyle ilgili dünyayı sallayan iddia

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır, 2-0 öne geçtiği maçta Arjantin'e 3-2 yenildi. Arjantin çeyrek finale çıkarken, Mısır elendi.

Karşılaşma boyunca Mısır cephesinden hakem kararlarına sık sık itirazlar geldi. Fransız hakem Francois Letexier, Mısır'ın bir golünü 2 pozisyon önce faul yapıldığı gerekçesiyle VAR'dan izleyip, iptal etti. Ayrıca Arjantin'in son golünden önce de faul yapıldığı itirazları geldi ancak Fransız hakem VAR incelemesine gerek duymadı.

HOSSAM HASSAN'DAN BÜYÜK TEPKİ

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, hakemle ilgili inanılmaz iddialarda bulundu. Hassan, şöyle konuştu:

"Bu sonucu kabul etmiyorum. Maç içinde yaşananları sindiremiyorum. Burada durup durumu kibar sözlerle, süslü cümlelerle geçiştirmek, 'sağlık olsun' falan demek istemiyorum. Letexier'nin geçmişi nedeniyle maçtan önce de atanmasına itiraz etmiştik.

Uzatmalarda yediğimiz golden önceki pozisyona VAR incelemesi yapılmadı. Sadece bunun haksızlık olduğunu söylüyordum, sarı kart gösterdi. Belki de içinde bir yara taşıyordur. Belki de gizleyecek bir şeyi vardır. Bir şeyi gizlemeye çalışanlar, bazen bunu saklamayı beceremezler.

Her alanda daha üstündük ama sonuç, saha içindeki dinamiklerden ve maç öncesindeki dış etkenlerden etkilendi. Arjantin tarafının hakem üzerinde kurduğu baskı bu sonucu doğurmuş gibi görünüyor. Normal hayat zaten adaletsiz, tamam ama sporda, futbolun içinde neden adalet yok?

Eve dönüyorum ve turnuvadaki diğer maçların hiçbirini izlemeyeceğim. Başımıza gelenler adil değildi. Bir penaltımız verilmeliydi, bir golümüz iptal edildi ve neden iptal edildiğini hala anlamış değilim. Goller hatalardan gelmiş olsa bile, en büyük hata, karar mercilerinin hakkınız olanı size vermemesidir."