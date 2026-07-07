Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Arjantin'den muhteşem geri dönüş: Mısır'ın hayalleri yıkıldı

Arjantin'den muhteşem geri dönüş: Mısır'ın hayalleri yıkıldı

Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'la karşılaşan Arjantin geriye düştüğü maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arjantin'den muhteşem geri dönüş: Mısır'ın hayalleri yıkıldı

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır karşı karşıya geldi. Atlanta Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arjantin sahadan 3-2'lik skorla galip geldi.

ARJANTİN GERİDEN GELİP KAZANDI

Mısır, 15'te Yasser İbrahim ve 67'de Mostafa Ziko'nun golüyle öne geçti. Ancak Arjantin 79'da Romero, 83'te Messi ve 90+3'te Enzo Fernandez'in golleriyle geriden gelerek 3-2 kazandı.

PENALTI KAÇTI

21'de penaltı kazanan Arjantin'de Lionel Messi topun başına geçti. Ancak yıldız futbolcu penaltı atışından faydalanamadı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Arjantin, çeyrek finalde İsviçre - Kolombiya eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 12 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arjantin Lionel Messi Dünya Kupası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro