Arjantin'den muhteşem geri dönüş: Mısır'ın hayalleri yıkıldı
Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'la karşılaşan Arjantin geriye düştüğü maçı 3-2'lik skorla kazandı.
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır karşı karşıya geldi. Atlanta Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arjantin sahadan 3-2'lik skorla galip geldi.
ARJANTİN GERİDEN GELİP KAZANDI
Mısır, 15'te Yasser İbrahim ve 67'de Mostafa Ziko'nun golüyle öne geçti. Ancak Arjantin 79'da Romero, 83'te Messi ve 90+3'te Enzo Fernandez'in golleriyle geriden gelerek 3-2 kazandı.
PENALTI KAÇTI
21'de penaltı kazanan Arjantin'de Lionel Messi topun başına geçti. Ancak yıldız futbolcu penaltı atışından faydalanamadı.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
Arjantin, çeyrek finalde İsviçre - Kolombiya eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 12 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi