Arda Turan'ın Shakhtar'ı rahat kazandı
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda rahat bir galibiyet alarak bir üst tura yükseldi.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası son 32 turunda deplasmanda Vilkhivtsi ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 3-0 kazanan Shakhtar Donetsk, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Shakhtar Donetsk'e turu getiren golleri 30. dakikada Yehor Nazaryna, 44. dakikada Gabriel Carvalho ve 72. dakikada Viktor Tsukanov kaydetti.
Shakhtar'ın son 16 turundaki rakibi, önümüzdeki günlerde yapılacak olan kura çekimi sonrası belli olacak.
LİGDE 2. SIRADA BULUNUYOR
Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde averajla 2. sırada yer alıyor.
Arda Turan'ın öğrencileri, oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alırken 1 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.
Shakhtar Donetsk, ligin 7. haftasında LNZ Cherkasy ile karşı karşıya gelecek.
20 Eylül Pazar günü Arena Lviv'de oynanacak karşılaşma, TSİ 18.00'de başlayacak.