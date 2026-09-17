Halk TV Spor Arda Turan'ın Shakhtar'ı rahat kazandı

Arda Turan'ın Shakhtar'ı rahat kazandı Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda rahat bir galibiyet alarak bir üst tura yükseldi.