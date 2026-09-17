Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek Riva'da buluştu: Yıllar sonra bir araya geldiler

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Tesisleri'nde İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 İspanya Süper Kupası için toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan etkinliğe Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Etkinlikte bir araya gelen 3 başkanın da görüntüleri dikkat çekti.

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek, yapılan etkinlik ile beraber yıllar sonra bir araya geldi.

Toplantı öncesi Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek'in bir süre sohbet ettiği görüldü.

İkilinin samimi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İSPANYA SÜPER KUPASI'NA TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde Barcelona ile Atletico Madrid, Real Madrid ile de Real Sociedad mücadele edecek.

Yarı final mücadeleleri 2 ve 3 Şubat'ta, final ise 6 Şubat'ta oynanacak.

Mücadeleler, 3 büyüklerin stadyumunda oynanacak.

Maçların oynanacağı statlar şu şekilde: