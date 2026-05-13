Arda Turan'ın maçında 3. kez hava saldırısı alarmı: Karşılaşma yarıda kaldı
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile Obolon Kiev karşılaştı. Hava saldırısı alarmı nedeniyle gecikmeli olarak başlayan maç 2 kez durdurulmak zorunda kalındı.
Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğu garantileyen Shakhtar Donetsk ile Obolon Kiev karşı karşıya geldi.
MAÇ GECİKMELİ BAŞLADI
Arena Lviv'de oynanan mücadele hava saldırısı alarmı nedeniyle gecikmeli olarak başlayabildi.
SHAKHTAR DONETSK ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Shakhtar Donetsk, 14 dakikada 2 gol kaydederek büyük bir avantaj yakaladı.
MAÇ YARIDA KALDI
Ancak dakikalar 18'i gösterdiğinde ikinci kez hava saldırısı alarmı çalmaya başladı. Mücadele tehlike geçene kadar durduruldu.
3. KEZ ALARMLAR ÇALDI
Oyunun yeniden başlamasından kısa bir süre sonra yeniden alarmlar çalmaya başladı. Takımlar, 25. dakikada soyunma odasına gitti.
