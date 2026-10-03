Arda Turan'dan Mbappe için söz!

Turan'ın Kylian Mbappe hakkında oğluna verdiği söz sosyal medyada gündem oldu.

Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacağını hatırlatan Arda Turan, oğlu Hamza'ya karşılaşmada dünyaca ünlü yıldızlarla aynı ortamda bulunacağını söyledi. Turan, özellikle Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe ve milli futbolcu Arda Güler'e dikkat çekti.

"SENİ MBAPPE'YLE TANIŞTIRACAĞIM"

Arda Turan, oğlu Hamza ile yaptığı konuşmada, "Grubun son maçı Real Madrid'le. Arda Güler'i, Mbappe'yi göreceğiz. Seni Mbappe'yle tanıştıracağım" ifadelerini kullandı.

Turan'ın bu sözlerin ardından yaptığı espri ise dikkat çekti. Shakhtar'ın teknik direktörü, "Biz çok da tanışmak istemiyoruz ama..." diyerek Real Madrid'in yıldızı Mbappe'ye karşı sahada rakip olacaklarını hatırlattı.

ARDA GÜLER'İ DE YAKINDAN GÖRECEK

Arda Turan, Real Madrid karşılaşmasında milli futbolcu Arda Güler ile de karşılaşacak. Turan, daha önce Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından yaptığı değerlendirmede Arda Güler'i Türk futbolunun geleceği açısından önemli bir isim olarak nitelendirmişti.

Turan'ın oğlu Hamza ile yaptığı samimi sohbet sırasında Mbappe için verdiği söz ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.