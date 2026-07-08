Arda Turan imzayı attırdı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'te Türk kadrosu büyümeye devam ediyor. Yardımcı antrenör Murat Özkütükçü, Ukrayna kulübüyle 1 yıllık sözleşme imzalayarak teknik heyetteki 8. Türk isim oldu.

RESMİ AÇIKLAMADA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Shakhtar'ın resmi sitesinden açıklama yapan Özkütükçü, görevini açıklarken önemli noktalara da dikkat çekti. "Taktik planlama temel odak noktam olacak. Diğer teknik ekip üyeleriyle birlikte antrenman sürecine katılacak, gerekirse analitik departmanına da destek vereceğim" diyen genç antrenör, takımdaki ilk izlenimlerini de paylaştı. "Pozitiflik ve iyi bir ruh hali dolu bir takım. Oyuncuların büyük bir başarı arzusu ve muazzam bir kazanma isteği var" ifadelerini kullanan Özkütükçü, Shakhtar'daki atmosferden etkilendiğini belirtti.

"ARDA TURAN ESFANE"

Arda Turan ile çalışma deneyimine ilişkin soruyu da yanıtlayan Özkütükçü, efsane futbolcunun antrenörlük kariyerine verdiği değerlendirme dikkat çekti. "O Türk futbolunun efsanelerinden biri. Antrenörlük kariyerine başlama şekli ve şu anki çalışma biçimi bence en yüksek övgüyü hak ediyor. Onu bu pozisyonda görmekten çok mutluyum" diyen Özkütükçü, Turan'ın teknik adamlık kariyerini başarılı bulduğunu vurguladı.

SHAKHTAR'DA 8 TÜRK OLDU

Murat Özkütükçü'nün katılımıyla Shakhtar Donetsk'in teknik heyetindeki Türk sayısı 8'e yükseldi. Arda Turan'ın yanı sıra Kerem Yavaş ve Sinan Sarıkurt yardımcı antrenör, Okan Can Yantır kişisel danışman, Emrah Karakovan kaleci antrenörü, Utku Alemdaroğlu fiziksel antrenman koçu ve Mert Somay analist olarak görev yapıyor.

MURAT ÖZKÜTÜKÇÜ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

37 yaşındaki Özkütükçü, antrenörlük kariyerine Altınordu altyapısında başladı. Kulübün U16 ve U17 takımlarını çalıştırdıktan sonra 2021 yılında Çağdaş Atan'ın ekibine dahil oldu. Alanyaspor, Kayserispor, Başakşehir ve Konyaspor'da Atan'ın yardımcısı olarak deneyim kazanan Özkütükçü, Shakhtar'la kariyerinde ilk yurt dışı görevine başlıyor.