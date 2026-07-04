Arda Turan Türkiye'ye geliyor: Shakhtar Donetsk Bursaspor sürprizini açıkladı

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Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Shakhtar Donetsk yeni sezon öncesi hazırlıklara başladı. Arda Turan yönetiminde Slovenya'da kamp yapan turuncu-siyahlılardan sürpriz bir karar geldi.

BURSASPOR'LA HAZIRLIK MAÇI YAPACAKLAR

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Shakhtar Donetsk, Türkiye'ye gelecek. Turuncu-siyahlılar, TFF 1. Lig'in yeni takımı Bursaspor'la hazırlık maçı yapacak.

KARŞILAŞMA 26 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ BURSA'DA

26 Temmuz Pazar günü Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Shakhtar Donetsk'in resmi Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Shakhtar Donetsk'in açıklaması şu şekilde:

26 Temmuz'da Shakhtar , Türkiye Birinci Ligi takımlarından Bursaspor ile hazırlık maçına çıkacak . Maç, Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda , Kiev saatiyle 20:00'de başlayacak. Shakhtar'ın yaz hazırlık kampındaki diğer rakipleri yakında açıklanacak.

Turuncu-Siyahlıların tüm hazırlık maçları, Shakhtar'ın YouTube kanalından ve FC Shakhtar mobil uygulamasından ( App Store ve Google Play ) Canlı bölümünden izlenebilecek.