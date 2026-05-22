Arda Güler sürprizi İspanyolları şaşkına çevirdi

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı.

ARDA GÜLER ŞAŞKINLIĞI

Yapılan ilk açıklamalarda genç yıldızın sezonu kapattığı belirtilirken şimdiden antrenmanlara çıkmaya başlaması şaşkınlık yarattı.

Bu kadar hızlı dönmesi beklenmeyen Arda Güler'in takımla birlikte çalışmalara başlaması İspanya'da gündem oldu.

AS'ta yer alan haberde Arda Güler için "Türk futbolcu, birkaç hafta boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olan sakatlığının ardından antrenmanlara geri döndü. Attığı gollerle kalitesini gösterdi, herkesi şaşkına çevirdi" denildi.

DÜNYA KUPASI'NA YETİŞECEK

Milli futbolcunun, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2026 Dünya Kupası'nda hazır olması bekleniyor.