Real Madrid, Arda Güler için Arsenal'den gelen 90 milyon euroluk teklifi reddetti. Sonraki satıştan pay hakkı olan Fenerbahçe de 18 milyon eurodan oldu.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcumuz Arda Güler'e talip çıktı.

ARSENAL'İN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, genç yıldızı kadrosuna katmak için Real Madrid'in kapısını çaldı. Arda Güler için 90 milyon euro teklif edildi.

Ancak İspanyol kulübü, Arsenal'den gelen teklifi düşünmeden reddetti. Halihazırda karışıklık içinde olan Real Madrid'de Arda Güler'in vazgeçilmezler arasında yer aldığı kaydedildi.

FENERBAHÇE 18 MİLYON EURO KAZANACAKTI

Real Madrid'in teklifi reddetmesiyle Fenerbahçe de büyük bir fırsatı kaçırdı. Sonraki satıştan pay hakkı bulunan sarı-lacivertliler, 18 milyon euro gelir elde edecekti.

BU SEZON 50 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıkan Arda Güler, 3 bin 239 dakika sahada kaldı. Güler bu sürede 6 gol ve 14 asist kaydetti.

KAS SAKATLIĞI YAŞADI

Genç futbolcu geçtiğimiz haftalarda yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Güler, 2026 Dünya Kupası'na katılmak için tedavisine devam ediyor.

Fenerbahçe Arda Güler Real Madrid
