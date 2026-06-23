Arda Güler ne yapacak şimdi? İspanyollar açıkladı

A Milli Takımımız, Dünya Kupası'na büyük umutlarla katılmıştı. Ancak 2 maçta da yenilince gruptan çıkma şansı kalmadı. Milli takımın hayal kırıklığı yaşamasının yanı sıra Arda Güler de beklenen patlamayı yapamadı. Millilerin Paraguay'a yenildiği maçtan sonra "Utanç duyuyorum" diyen Arda Güler'i bir tehlikenin de Real Madrid'te beklediği belirtildi.

İspanyol basını Real Madrid'in Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'yı transfer etmesinin Arda Güler'in işini zorlaştıracağını yazdı.

ARDA'DA İLK 11 İÇİN ZORLU RAKİP

Bernardo Silva'nın ilk 11 için Arda Güler'e karşı zorlu rakip olacağı ifade edildi. İspanyol basınından Diario AS'ta yer alan yorumda şu ifadelere yer verildi:

"Arda Güler için geçen sezon bir dönüm noktası oldu. İstikrarsızdı ama üç bin dakikadan fazla süre aldı ve özellikle asist katkısıyla (14) iyi istatistikler elde etti. Daha fazla gol atabilirdi ama Elche'ye karşı kendi yarı sahasından attığı gol veya Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi umutlarının tehlikede olduğu Bayern Münih maçında attığı iki gol gibi muhteşem goller de üretti.

Arda birçok noktada, Kroos'un ayrılmasından bu yana Real Madrid'in en büyük zayıflıklarından biri olan sıkı savunmalara karşı fikir üretebilen takımın tek orta saha oyuncusu gibi görünüyordu. Ancak bu sezon bu durumun değişmesi bekleniyor, çünkü Real Madrid transfer piyasasında aktif ve daha fazla orta saha oyuncusunun gelmesi öngörülüyor. Ama şimdilik, Güler'in forma şansı için Bernardo Silva ile rekabet etmesi kesin.

Portekizli oyuncu, Mourinho'nun kendisini istediğini bilerek City'den geldi ve her şey onu ilk 11'de büyük bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Güler'in bu konuda daha çok yol kat etmesi gerekiyor. Ancak Mourinho'nun, Arda için 2024'te yaptığı, 'Arda harika bir kişilik ve olağanüstü bir kalite sergiliyor. Real Madrid'de oynamak için kişilik çok önemli' açıklama, ona yüksek bir değer biçtiğini gösteriyor."