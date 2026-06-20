Arda Güler maç sonu yıkıldı: Sözleri kameraya yakalandı

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay'la karşılaşan milliler, 1-0 mağlup oldu. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan ay-yıldızlıların gruptan çıkma şansı kalmadı.

"ALLAH'IM NEDEN"

Alınan mağlubiyetin ardından milliler hayal kırıklığı yaşarken Arda Güler'in görüntüsü dikkat çekti. Son düdüğün ardından büyük bir üzüntü yaşayan Arda Güler gökyüzüne bakarak 'Allah'ım neden?' diyerek isyan etti. Güler'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

"BÖYLE OLMAMALIYDI"

Arda Güler maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı konuşmada "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok! Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz! Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız.! Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım! Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı! Özür dileriz" dedi.

"ÖZÜR DİLERİZ"

Taraftarlardan tekrar özür dileyen genç futbolcu, "Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok! Sadece sahada istediğimizi yapamadık, gol atamadık! Özür dileriz!" ifadelerini kullandı.