Arda Güler için korkutan teşhis: Tehlikeli bir yolda ilerliyor

Kritik maçlarda kulübeye çekilen milli yıldızın, eflatun-beyazlıların geçmişteki bir ikonunun kaderini yaşayabileceği iddia edildi.

Real Madrid forması altında yakaladığı çıkışla futbolseverleri büyüleyen Arda Güler, İspanya'da bir kez daha gündemin ilk sırasına yerleşti. Son olarak Atletico Madrid ile oynanan dev derbide teknik direktör Jose Mourinho tarafından ilk 11'de sahaya sürülen ancak erken gelen kırmızı kart sonrası faturanın kesildiği ilk isim olan milli futbolcu için İspanyol medyasından çok ciddi bir uyarı geldi.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden AS gazetesi, Arda Güler’in takımdaki konumunu mercek altına alırken, genç yeteneğin kulübün unutulmaz isimlerinden Guti Hernandez ile benzer bir kadere doğru yol aldığını yazdı. Analizde, Arda için "Tehlikeli bir şekilde aynı çizgide ilerliyor" ifadeleri kullanıldı.

KULÜBEYE MAHKUM MU OLACAK ?

Haberde yapılan değerlendirmede, tıpkı Guti gibi yüksek oyun zekasına ve yaratıcılığa sahip olan Arda Güler'in, en kritik anlarda kulübeye mahkum edilme riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Guti’nin kazandığı sayısız başarıya ve kupaya rağmen kariyeri boyunca en önemli finallerde ve elit seviyedeki turnuvalarda yedek kalma şanssızlığı yaşadığı hatırlatılırken; bu durumun bugün Arda'nın önündeki en büyük psikolojik ve taktiksel bariyer olduğu aktarıldı.

RAKAMLAR ''VAZGEÇİLMEZ'' OLMADIĞINI SÖYLÜYOR

İspanyol basınının ortaya koyduğu bu iddiayı istatistikler de kuvvetlendiriyor. Real Madrid formasıyla bugüne kadar 119 resmi maça çıkan Arda Güler, bu karşılaşmaların sadece 10 tanesinde 90 dakikanın tamamında sahada kalabildi.

Kulüpte geçirdiği süre boyunca 7 kez final heyecanı yaşayan genç yıldız, bu finallerin hiçbirinde ilk 11'de yer bulamadı. Büyük maçlardaki kırılgan yapıyı gösteren diğer veriler ise şu şekilde:

Arda Güler, süre aldığı kısıtlı anlarda 19 gol ve 28 asistlik devasa bir skor üretimi gerçekleştirmesine rağmen, Barcelona'ya karşı oynanan 8 El Clasico'nun sadece 2'sinde ve Atletico Madrid'e karşı çıkılan 9 derbinin yalnızca 3'ünde ilk 11'de şans bulabildi; bu durum da onun teknik heyetin gözünde henüz "dokunulmaz" bir oyuncu haline gelemediğini gösteriyor.

Çözümün Şifresi: Luka Modric Örneği

İspanyol analistler, tüm bu karamsar tabloya rağmen Arda Güler'in havlu atmaması gerektiğinin altını çiziyor. Takımın bir diğer efsanesi Luka Modric'in de Real Madrid'deki ilk dönemlerinde benzer şekilde dalgalı bir grafik çizdiği, sert eleştirilere maruz kaldığı ancak pes etmeyerek kulübün yaşayan efsanesine dönüştüğü hatırlatıldı.

Jose Mourinho'nun geçtiğimiz günlerde oyuncu değişikliğiyle ilgili gelen bir soruya verdiği "Kimse vazgeçilmez değildir" yanıtı da göz önüne alındığında, Arda'nın Modric gibi sabırlı kalarak taktiksel gücünü kanıtlaması gerektiği belirtildi.