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Ankara'da tarihi gece: Tarihinde ilk defa kazandı

Gençlerbirliği ile Keçiörengücü'nü karşı karşıya getiren 59. TSYD Ankara Kupası'nda gülen taraf, 90. dakikada bulduğu golle Keçiörengücü oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ankara'da tarihi gece: Tarihinde ilk defa kazandı

Başkentte kupa heyecanı nefesleri kesti. Gençlerbirliği ile Keçiörengücü arasındaki finalde uzun süre gol sesi çıkmazken, şampiyonu belirleyen gol 90. dakikada geldi.

Başkent futbolunda kupa heyecanı yaşandı. Eryaman Stadı'nda oynanan 59. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası finalinde Gençlerbirliği ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kupaya uzanan taraf, karşılaşmanın son dakikasında bulduğu golle Keçiörengücü oldu.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

İki başkent ekibinin karşı karşıya geldiği mücadelede ilk yarı oldukça dengeli geçti. Her iki takım da rakip kalede etkili olmaya çalışsa da aradığı golü bulamadı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

KUPAYI GETİREN GOL 90. DAKİKADA GELDİ

İkinci yarıda da skor uzun süre değişmedi. Mücadelenin son bölümüne girilirken kupayı kazanmak isteyen iki takımın mücadelesi daha da büyük önem kazandı.

Karşılaşmada dakikalar 90'ı gösterdiğinde Keçiörengücü aradığı golü buldu. Halil Can Ayan, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan bölümde Gençlerbirliği beraberlik golünü bulamayınca karşılaşma Keçiörengücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

KEÇİÖRENGÜCÜ TARİHİNE GEÇTİ

Gençlerbirliği'ni mağlup eden Keçiörengücü, böylece 59. TSYD Ankara Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Başkent ekibi bu zaferle birlikte TSYD Ankara Kupası'nı ilk kez kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Karşılaşmanın ardından şampiyon Keçiörengücü'ne kupasını TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan takdim etti. İkinci olan Gençlerbirliği'nin kupasını ise TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Orhan Kemal Erkılıç verdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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