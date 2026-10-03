Amedspor'dan ayrılmıştı: Yeni takımını zirveye taşıdı

Bizi Keşfet’te takip edin.

Takımın başında bulunan Amedspor'un eski teknik direktörü Serdar Bozkurt, bordo-beyazlı ekiple yakaladığı sonuçlarla zirve yarışında iddialı bir görüntü ortaya koydu.

Elazığspor, ligde geride kalan 4 haftada mağlubiyet yaşamadı. İlk iki karşılaşmasını kazanarak sezona hızlı bir giriş yapan Elazığ temsilcisi, sonraki maçlardan da puan çıkarmayı başardı.

4 MAÇTA 10 PUAN TOPLADILAR

Serdar Bozkurt'un öğrencileri, ilk 4 haftalık bölümde 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla 10 puana ulaşan Elazığspor, grubun zirvesinde kendisine yer buldu.

Bordo-beyazlı takımın özellikle sezonun ilk bölümünde savunma ve sonuç alma konusunda gösterdiği performans, şampiyonluk yarışında dikkatleri Elazığspor'un üzerine çekti.

BOZKURT'TAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Takımının performansından memnun olduğunu belirten Serdar Bozkurt, sezon sonunda hedeflerine ulaşmak için mücadele edeceklerini ifade etti.

Tecrübeli teknik adam, taraftar desteğinin önemine vurgu yaparken Elazığspor'u sezon sonunda hak ettiği noktaya taşımak istediklerini dile getirdi.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Elazığspor'un yanı sıra Muşspor da 10 puanla zirve yarışını sürdürüyor. İlk haftalarda oluşan puan tablosu, grupta şampiyonluk mücadelesinin çekişmeli geçeceğinin sinyallerini verdi.

Bordo-beyazlı ekip, önündeki haftalarda da başarılı sonuçlar alarak zirvedeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

AMEDSPOR GEÇMİŞİ BULUNUYOR

Serdar Bozkurt'un Elazığspor'daki performansı, teknik direktörün daha önce görev yaptığı Amedspor dönemini de yeniden gündeme getirdi.

Bozkurt, Diyarbakır temsilcisinin başında kısa süre görev yapmış ve 2023 yılında takımdan ayrılmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, kariyerine Elazığspor'da devam ederken yeni takımında sezona yaptığı güçlü başlangıçla adından söz ettirmeyi başardı.