Amedspor'da hedefler büyüdü: PSG örneği

Amedspor’da gelecek planları büyürken, Narin Nadirova’nın PSG örneği üzerinden verdiği mesaj ve Avrupa hedefi dikkat çekti.

PSG’yi örnek gösteren Nadirova, Amedspor’un dünyaya açılan ve Avrupa’da başarı hedefleyen bir kulüp olmasını istediklerini söyledi.

AMEDSPOR’DA HEDEF BÜYÜYOR

Amedspor Yönetim Kurulu Üyesi Narin Nadirova, kulübün geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rûdaw TV’ye konuşan Nadirova, Amedspor’un yalnızca yerel ölçekte değil, uluslararası alanda da daha fazla tanınmasını hedeflediklerini belirtti.

Kulübün büyüyen yapısına dikkat çeken Nadirova, Amedspor’un farklı ülkelerde de bilinen bir marka haline gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

PSG’Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Nadirova, Amedspor’un uluslararası hedeflerini anlatırken Fransız devi Paris Saint-Germain’i örnek gösterdi.

PSG’nin dünyanın farklı bölgelerinden insanların takip ettiği bir kulüp haline gelmesine dikkat çeken Nadirova, futbolun sınırları aşan bir güce sahip olduğunu vurguladı. Amedspor’un da benzer şekilde farklı ülkelerde tanınan bir kulüp olmasını istediklerini söyledi.

AVRUPA VE ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Amedspor’un gelecekteki sportif hedefleri hakkında da konuşan Nadirova, çıtayı yükselttiklerini belirtti.

Nadirova, “Şimdi Avrupa’ya ve şampiyonluklara bakıyoruz. Çünkü ekibimiz de büyüyor” ifadeleriyle Amedspor’un hedefinin yalnızca ligde mücadele etmek olmadığını ortaya koydu.

“DÜNYAYA AÇILAN BİR TAKIM”

Nadirova’nın açıklamaları Amedspor’un yeni dönemde uluslararası alanda daha görünür olmayı planladığını gösterdi.

Yeşil-kırmızılı kulübün hedefi; sportif başarılarını artırırken farklı ülkelerde de tanınan, Avrupa’da mücadele eden ve güçlü bir futbol markasına dönüşmek.