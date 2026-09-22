Amedspor tarihe geçti: Dikkat çekici başlangıç

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, aldığı sonuçlarla birlikte tarihe geçiyor.

Yeşil-kırmızılılar, evinde Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Galatasaray'ın önünde averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig’e bu sezon yükselen ve ilk kez devler liginde boy gösteren Amed Sportif Faaliyetler, Türk futbol tarihine geçecek bir başarı öyküsüne imza atıyor.

Diyarbakır temsilcisi, Süper Lig'in ilk 6 haftası geride kalırken sergilediği muazzam performansla milli maç arasına zirvede girmeyi başardı.

DİYARBAKIR'DA GEÇİT YOK 4'TE 4

Yeşil-kırmızılı ekibin bu tarihi çıkışındaki en büyük etken, iç sahada gösterdiği kusursuz performans oldu.

Diyarbakır'da adeta bir kale inşa eden Amedspor; taraftarının önünde ağırladığı Erzurumspor FK'yi 3-0, Trabzonspor'u 2-1, İstanbul Başakşehir'i 5-0 ve son olarak Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Kendi evinde çıktığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanarak iç sahada 12 puanı hanesine yazdıran Diyarbakır ekibi, rakiplerine gözdağı verdi.

AVERAJLA LİDER

Ligde çıktığı deplasman maçlarında Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, toplamda 13 puana ulaştı.

Rakip fileleri 15 kez havalandırıp kalesinde sadece 7 gol gören yeşil-kırmızılılar, aynı puana sahip olan son şampiyon Galatasaray'ın önünde averaj farkıyla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Takım, ligdeki tek yenilgisini ise gol sevinci yaşayamadığı Kocaelispor karşılaşmasında aldı.

YENİ GOL MAKİNESİ GİFT ORBAN

Amedspor'un bu durdurulamaz yükselişinde, sezon başında kadroya katılan yeni transferlerin payı büyük oldu.

Özellikle 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gift Orban, sergilediği performansla lige damga vurdu. Ligdeki ilk iki haftayı boş geçen ancak sonrasındaki 4 maçta durdurulamayan Orban, Başakşehir karşısında hat-trick yaparken Trabzonspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'ya 2 gol atarak maçları boş geçmedi. 6 maçta 7 gole ulaşan genç yıldız, gol krallığı yarışında Trabzonspor forması giyen dünya yıldızı Muhammed Salah ile zirveyi paylaşıyor. Takımda ayrıca Dia Saba 3 golle katkı verirken, Gökhan Gül, Yira Sor, Diagne ve Furkan Soyalp de skora katkı sağlayan diğer isimler oldu.

DEPLASMANDA GÜLMÜYOR

Milli maç arasının ardından Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan lider Amed Sportif Faaliyetler, Ankara deplasmanında sahaya çıkacak.

İç sahadaki muhteşem serisini dış sahaya da taşımak isteyen Diyarbakır temsilcisi, Gençlerbirliği karşısında bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alarak liderliğini korumayı hedefliyor.