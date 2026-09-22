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Galatasaray'dan çifte transfer: İsimleri belli oldu

Galatasaray'ın çifte transferi bitirmek için harekete geçtiği belirtildi. İsimleri belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray'dan çifte transfer: İsimleri belli oldu - Fotoğraf: 1
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Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-0 mağlup olunca liderlikten ikinci sıraya indi.

Galatasaray'dan çifte transfer: İsimleri belli oldu - Fotoğraf: 2
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Karşılaşmadan sonra en çok eleştirilen isim teknik direktör Okan Buruk oldu. Ancak başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'a sahip çıkarak, takımın başında kalacağını açıkladı.

Galatasaray'dan çifte transfer: İsimleri belli oldu - Fotoğraf: 3
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Başkan Özbek'in Okan Buruk'la da bir görüşme yaptığı belirtildi. Sabah'taki habere göre; Okan Buruk, lig ve Avrupa'yı düşünerek kadronun üzerine takviye yapılmasını istedi.

Galatasaray'dan çifte transfer: İsimleri belli oldu - Fotoğraf: 4
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Bunun üzerine yönetim kurulu ara transfer için hedeflerini belirledi ve çifte transfer için harekete geçti. İsimleri de belli oldu.

Galatasaray'dan çifte transfer: İsimleri belli oldu - Fotoğraf: 5
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Sarı kırmızılıların ilk hedefinin sezon başında da uzun süre gündemde kalan Real Madrid'in 23 yaşındaki oyuncu olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan çifte transfer: İsimleri belli oldu - Fotoğraf: 6
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Yönetimin orta sahada görev yapan, ancak sol bekte de oynayabilen Fransız futbolcu Camavinga için tekrar harekete geçme kararı aldığı bildirildi.

Galatasaray'dan çifte transfer: İsimleri belli oldu - Fotoğraf: 7
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2021 yılında Fransa'nın Rennes takımından 31 milyon euro bonservis bedeli karşılığı Real Madrid'e transfer olan Camavinga için kiralama teklifi yapılacağı haberde yer aldı.

Galatasaray'dan çifte transfer: İsimleri belli oldu - Fotoğraf: 8
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30 Haziran 2029'a kadar Real Madrid'le sözleşmesi bulunan Camavinga, Real Madrid'te 229 maçta 6 gol atarak 11 de asist yaptı.

Galatasaray'dan çifte transfer: İsimleri belli oldu - Fotoğraf: 9
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Diğer hedefin ise Almanya'nın Stuttgart takımında forma giyen Bosnalı santrfor Ermedin Demirovic olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray'dan çifte transfer: İsimleri belli oldu - Fotoğraf: 10
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Demirovic, hem santrfor olarak görev yapıyor, hem de kanatlarda oynayabiliyor. Stuttgart'ın bu futbolcunun bonservisi için 35 milyon euro istediği Alman basınında yer aldı.

Galatasaray Transfer Dursun Özbek Okan Buruk
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