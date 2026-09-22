Galatasaray'dan çifte transfer: İsimleri belli oldu
Galatasaray'ın çifte transferi bitirmek için harekete geçtiği belirtildi. İsimleri belli oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-0 mağlup olunca liderlikten ikinci sıraya indi.
Karşılaşmadan sonra en çok eleştirilen isim teknik direktör Okan Buruk oldu. Ancak başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'a sahip çıkarak, takımın başında kalacağını açıkladı.
Başkan Özbek'in Okan Buruk'la da bir görüşme yaptığı belirtildi. Sabah'taki habere göre; Okan Buruk, lig ve Avrupa'yı düşünerek kadronun üzerine takviye yapılmasını istedi.
Bunun üzerine yönetim kurulu ara transfer için hedeflerini belirledi ve çifte transfer için harekete geçti. İsimleri de belli oldu.
Sarı kırmızılıların ilk hedefinin sezon başında da uzun süre gündemde kalan Real Madrid'in 23 yaşındaki oyuncu olduğu belirtildi.
Yönetimin orta sahada görev yapan, ancak sol bekte de oynayabilen Fransız futbolcu Camavinga için tekrar harekete geçme kararı aldığı bildirildi.
2021 yılında Fransa'nın Rennes takımından 31 milyon euro bonservis bedeli karşılığı Real Madrid'e transfer olan Camavinga için kiralama teklifi yapılacağı haberde yer aldı.
30 Haziran 2029'a kadar Real Madrid'le sözleşmesi bulunan Camavinga, Real Madrid'te 229 maçta 6 gol atarak 11 de asist yaptı.
Diğer hedefin ise Almanya'nın Stuttgart takımında forma giyen Bosnalı santrfor Ermedin Demirovic olduğu ileri sürüldü.
Demirovic, hem santrfor olarak görev yapıyor, hem de kanatlarda oynayabiliyor. Stuttgart'ın bu futbolcunun bonservisi için 35 milyon euro istediği Alman basınında yer aldı.