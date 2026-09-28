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Almanya'yı Nübel de kurtaramadı: UEFA Uluslar Ligi'nde sürpriz sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta 8 maçla başladı. Almanya'yı Nübel de kurtaramadı: UEFA Uluslar Ligi'nde sürpriz sonuçlar.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Almanya'yı Nübel de kurtaramadı: UEFA Uluslar Ligi'nde sürpriz sonuçlar

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası A, B ve D liglerinde oynanan 8 maçla başladı.
Dünya Kupası başarısızlığından sonra milli takımın başına Jurgen Kloop'u getiren Almanya, ilk maçında Hollanda ile berabere kalmıştı.

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Almanya ikinci maçına dün akşam kendi sahasında Yunanistan'a karşı çıktı. Kloop bu kez kaleye Beşiktaş'ta forma giyen Nübel'i geçirdi.

ALMANYA'YI NÜBEL DE KURTARAMADI

Ancak Almanya'yı Nübel de kurtaramadı. Yunanistan gecenin sürprizine imza attı ve rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Yunanistan'ın golünü 74. dakikada Dimitrios Kourbelis attı.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR

Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
2. Grup:
Sırbistan-Hollanda: 1-2
Almanya-Yunanistan: 0-1
4. Grup:
Danimarka-Galler: 2-0
Norveç-Portekiz: 1-2

B Ligi
3. Grup:
21.45 Avusturya-Kosova: 3-1
İsrail-İrlanda Cumhuriyeti: 0-3

D Ligi
1. Grup:
Cebelitarık-Andorra: 0-0
2. Grup:
Litvanya-Azerbaycan: 1-1

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Almanya UEFA Beşiktaş Yunanistan
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