Ali Koç'un Hakan Safi'ye yaptığı Aziz Yıldırım uyarısı ortaya çıktı: Bu çok yanlış

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım, Hakan Safi'ye karşı girdiği yarışı açık bir farkla kazanarak başkan seçildi. Yıldırım, mazbatasını da dün alarak resmen göreve başladı.

Hakan Safi'nin iddialı girdiği seçimi kaybetmesinin perde arkasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

ALİ KOÇ: BU OLMAZ ÇOK YANLIŞ

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç'un kongreden önce Hakan Safi'yi uyardığı ileri sürüldü. Hakan Safi, Ali Koç'un başkanlığında yönetim kurulu üyesiydi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun iddiasına göre Koç, Safi'ye yanlış yaptığını söyledi.

Hamzaoğlu, "Sayın Ali Koç, Hakan Safi’ye iki konuda nasihatte bulunmuş; 'Kullandığın dil doğru bir dil değil. Aziz Yıldırım’a bu kadar sert açıklamalar yapman çok yanlış. Ayrıca, kulüp başkanlarıyla transfer yaparım açıklaman da doğru değil. Yarın bir gün oyuncu menajerleriyle masaya nasıl oturacaksın? Bu olmaz, çok yanlış' demiş.

Hakan Safi, Ali Koç’la yemek yediği masada 'Conte ile de anlaştım' demiş. Conte ise 'Siz seçimi kazanmadan benim adımı açıklamayın' demiş. Conte ile net olarak anlaşılmış ve seçimin ardından açıklanacakmış.”