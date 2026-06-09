Aziz Yıldırım'a kaybetti pes etmedi: Hakan Safi Süper Lig kulübünü satın alıyor

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda iki aday yarışmış, Aziz Yıldırım Hakan Safi'ye karşı farklı bir şekilde seçimi kazanmıştı.

Hakan Safi'nin seçimi kaybetmesine rağmen futbol dünyasında kalıcı olmaya karar verdiği ve Süper Lig kulübünü satın almayı kararlaştırdığı ileri sürüldü.

BAŞKAN OLAMADI, KULÜP SAHİBİ OLACAK

Hakan Safi'nin Fenerbahçe Kulübü Başkanı olamadığı, ancak kulüp sahibi olacağı iddia edildi. Gazeteci Serkan Morova'nın aktardığına göre sarı lacivertli kulüpte Ali Koç döneminde yöneticilik de yapan Hakan Safi, Süper Lig'de yer alan Eyüpspor'u almak istiyor.

Morova, "Fenerbahçe’de başkanlık seçimini kaybeden Hakan Safi, önümüzdeki günlerde Eyüpspor’u satın almak için girişimlerde bulunabilir" ifadesini kullandı.

Eyüpspor, geçen sezon uzun süre ligde kalma mücadelesi vermiş, son anda bunu da başarmıştı. Eyüpspor, Süper Lig'de sezonu 33 puanla 15. sırada tamamlamıştı.