Alessio Orro mu Myriam Sylla mı? Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşılaşacak.

Bu maçı daha çekici hale getirense İtalya Milli Takımı'ndan çok yakın arkadaş olan dünyaca ünlü 2 voleybolcuyu da karşı karşıya getirecek olması.

Alessio Orro'dan 600 bin euro açıklaması

Alessio Orro Fenerbahçe, Myriam Sylla da Galatasaray formasıyla mücadele edecek. İtalya Milli Takımı'nın olimpiyat ve dünya şampiyonluklarında büyük payı olan iki oyuncu ilk kez Türkiye'de rakip olarak kapışacak.

Myriam Sylla'dan Galatasaray cevabı: Tek kelimeyle ateşli

Maç, 20 Kasım Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak.

SULTANLAR LİGİ 6. HAFTA PROGRAMI

20 Kasım Perşembe:

14.00 Vakıfbank-Kuzeyboru (Vakıfbank)

15.00 İlbank-Göztepe (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Türk Hava Yolları-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aras Spor-Beşiktaş (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Hasan Doğan)

17.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)

19.30 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)