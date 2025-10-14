Myriam Sylla'dan Galatasaray cevabı: Tek kelimeyle ateşli

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Myriam Sylla, Türkiye'deki günleri ve sarı kırmızılı takımla ilgili görüşlerini anlattı.

İtalyan yıldız, TRT Spor'daki röportajında sorulara şu cevapları verdi:

- Türkiye Ligi’nde hiç kupa kazanmadım. Bu yüzden olabildiğince madalya kazanıp eve götürmek istiyorum. Kazanmak ve evimize madalyalarla dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Galatasaray'da ilk gördüğüm şey tek kelimeyle ateşli. Çünkü biz bir takımız ve aynı zamanda tutkuluyuz. Antrenman yaparken bunu gerçekten hissedebiliyorum. Salonun dışında da insanlar gerçekten çok nazik, sana yardımcı olmak için her zaman yanındalar. Bu harika bir şey, tıpkı aile gibiyiz.

- Türkiye'de yemekler inanılmaz. Yemekleri ve çayı seviyorum ama buradaki insanları da seviyorum. Gerçekten şaşırdığım anlar oldu çünkü yabancı olunca bazı durumlarda zorluklarla karşılaşabiliyorsunuz. Ama kaybolduğumda ya da benzer anlarda insanların gerçekten yardımcı olmaya çalıştıklarını gördüm. Markette bile bir şey şeyi açıklamak ve yardımcı olmak için yanındalar.

VARGAS, EBRAR, EDA ÇOK İYİ

- Türkiye’de çok fazla iyi oyuncu var. Tek bir isim söylemek istemem. Bu yıl kaptanımız İlkin’le oynuyorum, hatta Dünya Şampiyonası finalinde ona karşı mücadele ettim ve tavrını, duruşunu çok beğendim. Ama isimler saymak gerekirse; Vargas, Ebrar Karakurt, Eda. Türkiye’de gerçekten çok iyi oyuncular var. Açık konuşmam gerekirse, bir İtalyan milli takım oyuncusu olarak Türkiye Milli Takımı’ndaki tüm oyuncuları beğeniyorum.

- (Fenerbahçe'nin yeni transferi) Orro'yu hem bir insan olarak hem de bir oyuncu olarak tanıyorum çünkü o benim arkadaşım. O bir savaşçı. Bazen durumu gerçekten çok iyi kontrol ediyor, çünkü nasıl oynayacağını, bazı anlarda takımı nasıl yönlendireceğini biliyor ama umarım bana karşı bilmez!